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Giriş Tarihi: 31.12.2022 17:35 Son Güncelleme: 31.12.2022 17:40

Yılbaşı alışverişi için geldikleri Nazilli’de patlamada ölmüşlerdi! Patlamada ölen 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün 3 katlı döner salonunda kaçak olan tüpü değiştirirken meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Neslihan Karaboğa (38) iki kızı, kuzeni ve bir yakını ile Kuyucak’a bağlı kırsal Başaran Mahalllesi’nden Nazilli’ye yılbaşı alışverişi için geldikleri ortaya çıkmıştı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yılbaşı alışverişi için geldikleri Nazilli’de patlamada ölmüşlerdi! Patlamada ölen 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Neslihan Karaboğa (38), çocukları Lale Nur (11) ve Cansu Karaboğa (4) ile kuzeni Gamze Karaboğa (10) ve yakını Fatma Danaş'ın (45) cenazeleri, Kuyucak Başaran Mahalle Camisi'ne getirildi.

Ölenlerin yakınları, taziyeleri kabul etti. Gözyaşı döken Gamze Karaboğa'nın babası Ferhat Karaboğa ile Neslihan Karaboğa'nın eşi Musa Karaboğa ayakta durmakta güçlük çekti. İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından naaşlar, mahalle mezarlığına defnedildi.

Akraba olan 5 kişinin yılbaşı alışveriş yapmak için Nazilli'ye gittiği öğrenildi. Gamze'nin ilkokul 5. sınıf, Lale Nur'un ise 6. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.Törene Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Aynı olayda hayatını kaybeden Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) de bugün öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kuyucak'ta defnedilmişti.

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Yılbaşı alışverişi için geldikleri Nazilli’de patlamada ölmüşlerdi! Patlamada ölen 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı
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