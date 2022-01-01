Yılbaşı eğlenceleri kanlı bitti, 4 can gitti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 7 kişi yeni yılı kutladıktan sonra otomobilleriyle evlerine döndükleri sırada, cadde üzerinde başka bir otomobilin sürücüsü olan Emrah Bakır ile yol verme nedeniyle tartıştı. İki grup arasında çıkan kavgada bir kişi iddiaya göre tabanca ile ateş etti. Zafer Demircan (30) ve Hüseyin Erdal (34) ölürken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı. Olaya karıştıkları tespit edilen H.İ.S. (32), S.K. (30), A.S. (26), H.A. (34), E.E. (36), İ.O. (37), B.Y. (28) ve E.A. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Olaydan sonra kaçan Emrah Bakır aranıyor. Araçlarda yapılan aramalarda bıçak ve 2 ruhsatsız silah bulundu.
Bu arada, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yılbaşı kutlamaları sırasında silahlı kavgada başından vurularak öldürüldüğü ileri sürülen H.Ö'nün, intihar ettiği ortaya çıktı. Kimlikte yaşı 14 olarak görünen H.Ö'nün gerçek yaşının 21 olduğu belirlendi.
EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRI
Tokat'ın Erbaa ilçesinde gece birlikte alkol alan Mehmet Güneş (44), Kadir Yılmaz (57) ve Nurettin Öztürk (56) arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Öztürk ekmek bıçağıyla Güneş ve Yılmaz'ı yaraladı. Göğsünden yaralanan Güneş kurtarılamadı. Öztürk ve ağabeyi Ali Öztürk gözaltına alındı.
Bilecik'te de bir evde biri kadın 4 kişi arasında tartışma çıktı. Silahla başından vurulan Hüseyin Kemik ölürken evde bulunan Cansu K. ve iki kişi gözaltına alındı.