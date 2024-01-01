Yılbaşı eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Gülük Mahallesi'nde yılbaşı eğlencesinden dönen iki gurup arasında laf atma meselesinden dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre Ali Rıza M. ve arkadaşı K.Y, E.M'nin arkadaşına laf attı. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma alkolünde etkisiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Ali Rıza M. ve K.Y. bıçaklanarak, E.M. ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Ali Rıza M'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ali Rıza M'nin cesedi ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.