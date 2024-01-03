Yılbaşı gecesi eylem hazırlığındaki DEAŞ üyelerine operasyon

MİT Başkanlığı ve İstanbul emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütünün Türkiye yapılanması olan Selman-ı Faris Taburu'nun kurulduğunu, iddiaya göre; örgüt içeresinde faaliyet gösteren kişilerin yılbaşı gecesi kilise ve sinagoglara yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, örgütün Türkiye yapılanması içerisindeki kişileri fiziki ve teknik takibe aldı. Çalışmalar sırasında şüphelilerin bazı noktalarda keşif ve fotoğraflama yaptıkları tespit edildi.