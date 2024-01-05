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Giriş Tarihi: 5.1.2024 17:14 Son Güncelleme: 5.1.2024 17:47

Yılbaşı gecesi işlenen cinayete 3 tutuklama

Adana’da yılbaşı gecesi babasıyla birlikte otomobil içinde uğradığı silahlı saldırıda ölen Muhammet Öztek’in katil zanlıları yakalandı. Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği ileri sürüldü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Yılbaşı gecesi işlenen cinayete 3 tutuklama

Adana'da yılbaşı gecesi park halindeki otomobilde Muhammed Öztek'in (28) yaşamını yitirdiği, babası Nihat Öztalum'un (51) ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Cinayetin taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği ileri sürüldü.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Olay, 31 Aralık 2023'te saat 23.30 sıralarında, Ceyhan ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halindeki otomobilde Muhammed Öztek, bir süre önce mahkeme kararıyla soyadını değiştiren babası Nihat Öztalum ile sohbet ederken, araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Baba ve oğul çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Muhammed Öztek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Nihat Öztalum'un ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ALACAK VERECEK MESELESİ

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muhammed Öztek'in, aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen akrabaları Ö.Ç., Süleyman S., Mithat S. ve Naim S. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman S., Mithat S. ve Naim S. tutuklandı, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Yılbaşı gecesi işlenen cinayete 3 tutuklama
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