Yılbaşı gecesi meydana gelen ölümlü kazada sürücü tutuklandı

Kaza, yılbaşı gecesi saat 05.00 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana gelmişti. İzmir Bulvarı istikametinde seyir halinde olan minibüs sürücüsü Kadir Yavuz (32) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan demir bariyerleri ve ağacı biçerek karşı şeride geçtiği kazada Özbekistan uyruklu Pouya Goudarzın (32) yaralanmış, Kader Yanar(27), Gökhan Kırboğa (24) ve İsmail Aydınlık (24) hayatını kaybetmişti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Sürücü Kadir Yavuz ise hastanedeki tedavisinin ardından ekiplerce gözaltına alındı. Yavuz'un emniyetteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını ve arkadaşlarını kaybettiği için çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkan sürücü Kadir Yavuz (32) hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca kazada yaralanan Özbekistan uyruklu Pouya Goudarzın hastanedeki tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.