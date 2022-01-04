Haberler Yaşam Haberleri Yılbaşı gecesi meydana gelen ölümlü kazada sürücü tutuklandı
Giriş Tarihi: 4.1.2022 19:04 Son Güncelleme: 4.1.2022 19:22

Yılbaşı gecesi meydana gelen ölümlü kazada sürücü tutuklandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Yılbaşı gecesi meydana gelen ölümlü kazada sürücü tutuklandı

Denizli’de yılbaşı gecesi 3 gencin hayatını kaybettiği kazada araç sürücüsü olan Kadir Yavuz hakimlikçe tutuklandı. Yavuz'un emniyetteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını ve arkadaşlarını kaybettiği için çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

Kaza, yılbaşı gecesi saat 05.00 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana gelmişti. İzmir Bulvarı istikametinde seyir halinde olan minibüs sürücüsü Kadir Yavuz (32) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan demir bariyerleri ve ağacı biçerek karşı şeride geçtiği kazada Özbekistan uyruklu Pouya Goudarzın (32) yaralanmış, Kader Yanar(27), Gökhan Kırboğa (24) ve İsmail Aydınlık (24) hayatını kaybetmişti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Sürücü Kadir Yavuz ise hastanedeki tedavisinin ardından ekiplerce gözaltına alındı. Yavuz'un emniyetteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını ve arkadaşlarını kaybettiği için çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkan sürücü Kadir Yavuz (32) hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca kazada yaralanan Özbekistan uyruklu Pouya Goudarzın hastanedeki tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural’dan eski eşi Sibel Can’la ilgili yıllar sonra gelen olay itiraf! ‘Ben bedelini ödedim’
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan memur ve emekliye ek zam müjdesi
SON DAKİKA | Yerli otomobil TOGG’da gizemli paylaşım: Sürpriz mi geliyor? Dünyada tüm gözler orada olacak!
Son dakika | Kayıp Yasin ile ilgili şok iddia! Yasak aşk ölüme götürdü!
Enerjide vatandaşa devlet desteği: Elektrik ve doğal gaz için oranlar belli oldu
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
Son dakika: Fatih Terim'den ayrılık iddialarına yanıt geldi! "Gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım"
Yunan basınında Türkiye paniği! Kuklalarla durdurmaya çalışacaklar!
SON DAKİKA | Bakan Nebati açıkladı: Döviz kurları ve TL için yeni araçlar geliyor!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Eşine bunu yapan yandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılbaşı gecesi meydana gelen ölümlü kazada sürücü tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA