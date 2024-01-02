Haberler Yaşam Haberleri Yılbaşı için tatili için geldiği İzmir’de 5'inci kattan düştü
Giriş Tarihi: 2.1.2024 11:03 Son Güncelleme: 2.1.2024 11:21

Yılbaşı için tatili için geldiği İzmir’de 5'inci kattan düştü

İzmir’e yılbaşı tatili için yurt dışından gelen 32 yaşındaki Muammer Ç. iddiaya göre sigara içmek için çıktığı balkonda dengesini kaybederek 5'inci kattan aşağıya düştü. Şans eseri tenteye çarparak hızı yavaşlayan Muammer Ç., daha sonra da bir iş yerinin tabelasına çarparak yola savruldu. Hastaneye kaldırılan Muammer Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yılbaşı için tatili için geldiği İzmir’de 5’inci kattan düştü

Olay, Konak ilçesindeki Şehit Kemal Keser Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yurt dışından yılbaşı için tatile gelen Muammer Ç., 5 katlı apartmanın 5'inci katında sigara içmek için balkona çıktı. Muammer Ç., burada belirlenemeyen nedenle dengesini kaybetti. 5'inci kattan aşağıya düşen Muammer Ç., önce zemin katta bulunan tenteye daha sonra da bir iş yerinin tabelasına çarparak yola savruldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Muammer Ç.'yi ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Muammer Ç.'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Yılbaşı için tatili için geldiği İzmir’de 5'inci kattan düştü
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