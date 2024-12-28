Yılbaşı öncesi 17 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul Emniyeti; yılbaşı öncesi şehir genelinde "sahte içki" denetim ve operasyonu düzenledi. Denetimlere İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; piyasa değeri 15 milyon lira olan 13 bin 954 litre alkollü sıvı, iki bin 895 şişe satışa hazır sahte içki, bin 50 sahte içki bandrolü, bin 30 adet şişe kapağı ve çok sayıda malzeme ele geçirdi. Ele geçirilen 17 ton sahte içki ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Ekiplere teşekkür eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız "Arkadaşlarımız önemli bir operasyona daha imza attı. Yılbaşı öncesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için çalışmalarımız aralıksız ve kararlılıkla devam edecek" dedi.