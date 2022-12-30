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Giriş Tarihi: 31.12.2022

Yılbaşı öncesi 5 ilde operasyon

BEKİR COŞKUN
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Yılbaşı öncesi 5 ilde operasyon
Ankara'da 7 ilçede 37 şüpheliye yönelik sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, 9 bin 850 litre etil alkol, 1725 şişe sahte alkollü içecek, 680 boş içki şişesi, 2 bin 255 sahte TAPDK bandrolü, 190 yabancı menşeli içki bandrolü, 1545 içki etiketi, 1250 içki kapüşonu, bir av tüfeği, tüfeğe ait 20 kartuş, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Mersin'de, kaçak ve sahte içki imal edenlere yönelik düzenlenen operasyonda bin 215 litre sahte alkol, 2 damıtma kazanı, 350 içki kiti ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda da bin 71 litre kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Samsun'un Bafra ilçesinde 2 işyerine düzenlenen operasyonda, 262 litre etil alkol, 124 içki aroma kiti, bir miktar el yapımı içki ile kurusıkı tabanca ve 55 fişek ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Düzce'de bir büfeye ait ruhsatsız depoda yapılan denetimde bin 300 şişe viski, 306 şişe votka, 33 şişe rakı olmak üzere toplam bin 639 şişe kaçak içki ele geçirildi. Büfe sahibi gözaltına alındı. Kayseri'de de 228 şişe sahte içki, 35 litre etil alkol, 2 bin 569 adet alkol yapımında kullanılan maddeler ile 3 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

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Yılbaşı öncesi 5 ilde operasyon
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