Yılbaşı öncesi 81 ilde ’Zehir’ operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi

GAZİANTEP'TE ŞOK BASKIN

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aldıkları sahte içkiden zehirlenen 10 kişiden 3'nün hayatını kaybetmesinin ardından yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içkilere yönelik operasyonlar hız kazandı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise tedavi gördüğü olayın hemen yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlçede iki ayrı adrese düzenlenen baskında 2 kişi daha gözaltına alınırken 583 adet gümrük kaçağı ve bandrolsüz kaçak içki ile 10 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.