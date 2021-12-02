Haberler Yaşam Haberleri Yılbaşı öncesi eş zamanlı baskın! 10 tonu aşkın sahte içki ele geçirdiler
Giriş Tarihi: 2.12.2021 13:38 Son Güncelleme: 2.12.2021 14:12

Yılbaşı öncesi eş zamanlı baskın! 10 tonu aşkın sahte içki ele geçirdiler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yılbaşı öncesi eş zamanlı baskın! 10 tonu aşkın sahte içki ele geçirdiler

İstanbul Kaçakçılık Polisleri; yılbaşı öncesi “Sahte İçki” operasyonu düzenledi. Piyasa değeri beş milyon 500 bin lira olan toplamda 10 ton 557 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri "Sahte İçki" operasyonu düzenledi. Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da üç adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 4 kişi gözaltına alındı. 10 bin alkollü içki şişesi, sahte içki imalatında kullanılan bin 175 litre etil alkol, 70 litre etil/metil alkol, dört bin 950 adet kapak, 33 bin 400 adet etiket, 15 bin 500 adet sahte bandrol ve kapaklama makinesi ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi eş zamanlı baskın! 10 tonu aşkın sahte içki ele geçirdiler | Video

Operasyonlar toplamında piyasa değeri beş milyon 500 bin lira olan toplamda 10 ton 557 litre sahte içki ele geçirildiği ifade edildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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Yılbaşı öncesi eş zamanlı baskın! 10 tonu aşkın sahte içki ele geçirdiler
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