Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri "Sahte İçki" operasyonu düzenledi. Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da üç adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 4 kişi gözaltına alındı. 10 bin alkollü içki şişesi, sahte içki imalatında kullanılan bin 175 litre etil alkol, 70 litre etil/metil alkol, dört bin 950 adet kapak, 33 bin 400 adet etiket, 15 bin 500 adet sahte bandrol ve kapaklama makinesi ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi eş zamanlı baskın! 10 tonu aşkın sahte içki ele geçirdiler | Video

Operasyonlar toplamında piyasa değeri beş milyon 500 bin lira olan toplamda 10 ton 557 litre sahte içki ele geçirildiği ifade edildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.