Yılbaşı öncesi huzur denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde belirlenen bir çok noktada asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi.



Yapılan kontrollerde, 131 bin kişi tek tek kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranması olan 370 kişi gözaltına alındı. 4 kilo 546 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisler 605 iş yerini denetledi 42 litre kaçak alkol ele geçirdi. 1 araç trafikten men edilirken toplamda 61 bin 704 lira ceza kesildi.