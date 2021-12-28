Yılbaşı öncesi narkotik operasyonu! 10 kişi kıskıvrak yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yıl kutlamaları öncesinde 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak, operasyon için düğmeye bastı. Özel harekatın da desteğiyle daha önce belirlenen 19 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10'u kıskıvrak yakalanırken, firari olan 9 kişi de her yerde aranıyor.

EVLER DİDİK DİDİK ARANDI

Özel eğitimli narkotik detektör köpekleriyle girilen evler didik didik arandı. Yapılan aramalarda da; bir adet ruhsatsız tabanca ve bir pompalı tüfekle birlikte; 124.42 gram 'Bonzai', 17.39 gram metamfetamin, 7.61 gram esrar, 1.02 gram kokain, yeşil ve kırmızı reçeteyle verilen, aynı zamanda da uyuşturucu özelliği olan 8 adet de sentetik hap ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu da sürüyor.