Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonları artırıldı

Türkiye genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi sahte alkol ve etil alkol üretimine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnsan sağlığını tehlikeye atan üreticilere geçit verilmedi. Operasyonlarda toplam 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Ayrıca 279 şüpheli hakkında işlem yapılırken 21 yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra birimlerinin de desteğiyle yaklaşık 74 milyon Türk lirası vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi.

JANDARMA'DAN BÜYÜK DARBE

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından; 77 bin 495 litre sahte alkol ve etil alkol, 4 bin 679 adet sahte bandrol ele geçirildi. Ayrıca 9 yasa dışı sahte alkol imalathanesi ortaya çıkarıldı. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

POLİSTEN SAHTEKARLARA GEÇİT YOK

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ise; 44 bin 796 litre etil alkol, 14 bin 613 litre sahte alkol, 10 bin 391 adet sahte bandrol, 5 bin 347 adet alkol aroması, çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirildi. Polis ekipleri, 12 yasa dışı sahte alkol imalathanesini deşifre ederken, sahte alkol üretimi yapan 206 şüpheli hakkında işlem yaptı.

VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Polisin yaptığı operasyonlarda, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra birimlerinin de desteğiyle yaklaşık 74 milyon Türk lirası vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA: HALKIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım."