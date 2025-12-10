Haberler Yaşam Haberleri Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' operasyonu: 2 bin litre ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 10.12.2025 12:52

Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' operasyonu: 2 bin litre ele geçirildi!

Adana'da polis yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda sahte içki üretiminde kullanılacağı değerlendirilen 2 bin 80 litre kaçak etil alkol ve 174 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Yılbaşı öncesi ’sahte alkol’ operasyonu: 2 bin litre ele geçirildi!
  • ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya yüklü miktarda sahte ve kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekipler, Yüreğir ve Seyhan ilçesinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 2 bin 80 litre kaçak etil alkol, 174 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' operasyonu: 2 bin litre ele geçirildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz