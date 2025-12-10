Yılbaşı öncesi ’sahte alkol’ operasyonu: 2 bin litre ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya yüklü miktarda sahte ve kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ekipler, Yüreğir ve Seyhan ilçesinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 2 bin 80 litre kaçak etil alkol, 174 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.