Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde sahte alkole yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Sahte alkolün piyasaya sürüleceğini bilgisinin üzerine çalışma başlatan ekipler, Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi'nde depo olarak kullanılan alanı takibe alarak, sevkiyat sırasında suçüstü baskın yaptı. Baskında iki şüpheli gözaltına alındı. Sevk edilmek üzere hazır halde kamyonda 2 ton, baskın yapılan depoda ise 10 ton olmak üzere toplam 12 ton sahte alkol üretiminde kullanılan etil alkol ele geçirildi.