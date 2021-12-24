Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçakçılık suçunun önlenmesi çalışmaları kapsamında kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı.
7 KİŞİ GÖZALTIN ALINDI
KOM ekipleri yaptığı şok baskındaki adreslerde yaptığı aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 100 litre etil alkol, 5 içki kiti, gümrük kaçağı 3 bin 230 paket sigara, 111 şişe içki ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.