Haberler Yaşam Haberleri Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:12 Son Güncelleme: 30.12.2021 10:16

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Adana polis, sahte içki üretimi yapılan veya depolanabileceği tahmin edilen adreslere şok baskınlar gerçekleştirdi; 102 litre sahte içki, 60 litre etil alkol ve 670 adet içki kiti ele geçirildi.

Adana'da polis, yeni yıl kutlamaları öncesinde kentteki 'sahte içki' operasyonlarına hız verdi. Ekipler, sahte içki üretimi yapılan ya da depolanabileceği tahmin edilen adreslere ardı ardına şok baskınlar düzenledi. Bu kapsamda 102 litre sahte içki, 60 litre etil alkol ve 670 adet içki kitiyle birlikte bir 228 adet de cinsel gücü artırdığı öne sürülen hap ele geçirdi. Olayla ilgili olarak da bir kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video

MISIR ÇARŞISI BASKINI
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alkol tüketiminin arttığı yeni yıl kutlamaları öncesi 'sahte içki' operasyonlarına hız verdi. Polis, bu kapsamda 'sahte içki' üretimi yapılan ya da depolanabileceği düşünülen noktalara ardı ardına şok baskınlar düzenlendi. Söz konusu adreslerden biri de Saydam Caddesi üzerinde yer alan 'Mısır Çarşısı' oldu.

DİDİK DİDİK ARADILAR
Ekipler, önce çarşıyı abluka altına aldı; ardından şok bir baskın düzenleyip, bölgedeki tüm işyerlerini didik didik aradı. Çabalar sonuç verdi; 102 litre 'sahte içki' ile birlikte 60 litre etil alkol, ve 670 adet de içki kiti ele geçirildi. Operasyonda ayrıca sahte olabileceği düşünülen; bin 228 adet cinsel içerikli hapa da el konuldu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki sorgusu da sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! SABAH, HDP vekilin kardeşi ve katilin ifadelerine ulaştı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: TBMM'ye sunuldu...
İBB'nin gassalından mescitte PKK propagandası! Adım adım takibin ayrıntılarına SABAH ulaştı
Mehmet Ali Erbil'in 'dekolte' açıklaması Ece Ronay'ı çıldırtmıştı… Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dolardaki hareketliliği değerlendirdi: Her şey kontrol altında
Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in olaylı gecesi!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Uzaktan eğitime geçilecek mi?' sorusuna cevap geldi!
SON DAKİKA | Memur olmak isteyenler dikkat! Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Tedbirlerde değişiklik olmayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA