Adana'da polis, yeni yıl kutlamaları öncesinde kentteki 'sahte içki' operasyonlarına hız verdi. Ekipler, sahte içki üretimi yapılan ya da depolanabileceği tahmin edilen adreslere ardı ardına şok baskınlar düzenledi. Bu kapsamda 102 litre sahte içki, 60 litre etil alkol ve 670 adet içki kitiyle birlikte bir 228 adet de cinsel gücü artırdığı öne sürülen hap ele geçirdi. Olayla ilgili olarak da bir kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video

MISIR ÇARŞISI BASKINI

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alkol tüketiminin arttığı yeni yıl kutlamaları öncesi 'sahte içki' operasyonlarına hız verdi. Polis, bu kapsamda 'sahte içki' üretimi yapılan ya da depolanabileceği düşünülen noktalara ardı ardına şok baskınlar düzenlendi. Söz konusu adreslerden biri de Saydam Caddesi üzerinde yer alan 'Mısır Çarşısı' oldu.

DİDİK DİDİK ARADILAR

Ekipler, önce çarşıyı abluka altına aldı; ardından şok bir baskın düzenleyip, bölgedeki tüm işyerlerini didik didik aradı. Çabalar sonuç verdi; 102 litre 'sahte içki' ile birlikte 60 litre etil alkol, ve 670 adet de içki kiti ele geçirildi. Operasyonda ayrıca sahte olabileceği düşünülen; bin 228 adet cinsel içerikli hapa da el konuldu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki sorgusu da sürüyor.