Yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine operasyon: 18 gözaltı

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Merkez ve dış ilçelerde 43 iş yeri, 5 ev ve 2 araçta arama yapılırken 18 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 2 bin 745 litre etil alkol, 121 litre kaçak/sahte içki, 780 paket gümrük kaçağı sigara, 101 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 335 paket doldurulmuş sigara, 90 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 3 adet sigara sarma makinesi; 24 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 124 adet aksesuar ele geçirilerek el konuldu. Silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ayrıca halkın sağlığını tehlikeye atan sahte/kaçak kozmetik ürün üretici ve satıcılarına yapılan operasyonda 3 bin 287 adet kaçak/sahte kozmetik ürün, 1 adet kozmetik ürün dolum makinesi ve 66 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.