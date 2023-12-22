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Giriş Tarihi: 22.12.2023 13:07

Yılbaşı öncesi sahte içkilerle suçüstü yakaladılar

Samsun Emniyeti; yılbaşı öncesi “Sahte İçki” operasyonu düzenledi. 24 litre el yapımı sahte içki, sahte içki imalatında kullanılan 170 litre sıvı, çok sayıda malzeme ve düzenekler ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Yılbaşı öncesi sahte içkilerle suçüstü yakaladılar

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yaklaşan yılbaşı öncesi "Sahte İçki" operasyonu düzenledi. İlkadım İlçesi'nde sahte içki imalatı yapılan bir adrese baskın yapıldı. Y.Ç. ve A.A. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 24 litre sahte içki, sahte içki imalatında kullanılan 170 litre sıvı, sahte içki imalatında kullanılan iki damıtma düzeneği, bir ruhsatsız tabanca, bir mermi, 15 sentetik hap, 13 gram Hint Keneviri tohumu, iki gram Esrar maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi.

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Yılbaşı öncesi sahte içkilerle suçüstü yakaladılar
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