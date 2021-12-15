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Giriş Tarihi: 15.12.2021 17:58 Son Güncelleme: 15.12.2021 18:38

Yılbaşı öncesi sıkı denetim

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yılbaşı öncesi sıkı denetim

Yılbaşına sayılı günler kala yurt genelinde sahte içki imalatına bağlı ölümlerin artmasıyla emniyet güçleri denetimleri sıklaştırdı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent gelinde alkol satışı yapılan noktaları mercek altına aldı. Bandrol Kontrol Filtresi ise alkol şişelerini tek tek kontrol eden ekipler, sahte içki satışı yapıldığı belirlenen iş yerleri hakkında işlem yaptı.

Yurt genelinde yılbaşına sayılı günler kala sahte içki imalatına dayalı ölümlerin yaşanmasıyla alkol satışı yapılan işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetim çalışmaları hız kazandı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Sağlık Bakanlığı çalışanları kent genelinde alkol satışı yapılan noktalarda denetimlerde bulundu. Bandrol Kontrol Filtresi ile alkol şişelerindeki bandrollerin sahte olup olmadığı kontrol edilirken, iş yerlerine ait ruhsat ve belgeler de tek tek incelendi.

Çalışmalar kapsamında sahte alkol şişeleri Bandrol Kontrol Filtresi'nde tespit edilerek, satışın yapıldığı işletmeler hakkında işlem başlatılırken, işletme sahipleri ise kendi denetimlerini sağlaması ve güvenilir olmayan satıcılardan ürün almaması gerektiği yönünde bilgilendirildi.

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Yılbaşı öncesi sıkı denetim
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