Yılbaşı öncesi sıkı denetim

Yurt genelinde yılbaşına sayılı günler kala sahte içki imalatına dayalı ölümlerin yaşanmasıyla alkol satışı yapılan işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetim çalışmaları hız kazandı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Sağlık Bakanlığı çalışanları kent genelinde alkol satışı yapılan noktalarda denetimlerde bulundu. Bandrol Kontrol Filtresi ile alkol şişelerindeki bandrollerin sahte olup olmadığı kontrol edilirken, iş yerlerine ait ruhsat ve belgeler de tek tek incelendi.

Çalışmalar kapsamında sahte alkol şişeleri Bandrol Kontrol Filtresi'nde tespit edilerek, satışın yapıldığı işletmeler hakkında işlem başlatılırken, işletme sahipleri ise kendi denetimlerini sağlaması ve güvenilir olmayan satıcılardan ürün almaması gerektiği yönünde bilgilendirildi.