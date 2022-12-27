İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul'un 39 ilçesinde "Sahte İçki" operasyonu düzenledi.
768 adreste eş zamanlı baskın yapıldı. 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Sahte içki imalatı yapılan sekiz adreste piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan iki ton sahte içki, dört fiber tank, bin 356 adet içki şişesi, 12 bin adet içki etiketi, iki bin adet kapak, 21 adet alkol araması ele geçirildi.
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Yılbaşı öncesi şok baskın! İki ton ele geçirdiler…