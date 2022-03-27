Yılda 180 bin yaşlı, Alzheimer ve engelliye hizmet verecek
ABONE OL
AİLELERİ ile birlikte yılda 200 binin üzerinde yaşlı, Alzheimer ve engelliye hizmet verecek olan Türkiye'nin en büyük sosyal belediyecilik projesi kabul edilen Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)'nin ilk bölümü AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törenle hizmete girdi. Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'nın vizyon projesi olarak inşa ettiği BAREM, zihinsel ve bedensel engelli vatandaşların rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) bölümüyle kapılarını vatandaşlara açtı. Demirtaş'ta toplam 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen, 200 yataklı huzurevi, 150 engelli ve 150 alzheimer hastaları olmak üzere 500 kişiye rehabilitasyon imkanı sağlayacak dev merkez, ilk olarak engelli bakım merkeziyle hizmet vermeye başladı. Osmangazi'nin güçlü ve gücünü halkından alan bir belediye olduğunu açıklayan Başkan Mustafa Dündar, yaşama değer katacak projelere imza atmaya devam edeceklerini bildirdi. AA