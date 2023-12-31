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Giriş Tarihi: 31.12.2023 16:09

Yılda 9 Milyondan Fazla Ölüme Neden Oluyor! İşte Dünyadaki En Yaygın Ölüm Sebepleri

Bir organizmayı ayakta tutan bütün biyolojik işlevlerin geri döndürülemez bir biçimde sona ermesi ölüm olarak adlandırılır. Hayatın sona ermesi, pek çok insanı korkutan bir durum olarak görülüyor. Dünya üzerinde her gün milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Bazı durumlar var ki, yılda 9 milyondan fazla ölüme neden oluyor, işte dünyadaki en yaygın ölüm sebepleri!

Yılda 9 Milyondan Fazla Ölüme Neden Oluyor! İşte Dünyadaki En Yaygın Ölüm Sebepleri

Ölümün bilinen ve bilinmeyen pek çok nedeni olabilir. Gün içerisinde milyonlarca doğumla birlikte milyonlarca ölüm de gerçekleşiyor. Peki, en yaygın ölüm sebeplerini hiç merak ettiniz mi? Bazı söz konusu durumlar yılda 9 milyondan fazla ölüme neden oluyor. İşte dünyadaki en yaygın ölüm sebepleri!

Dünyadaki En Yaygın Ölüm Sebepleri

Dünya üzerinde kalp ve damar hastalıkları en büyük ölüm sebebi olarak görülüyor. Oran olarak bakıldığında %32,3 ile toplam ölümkerin 3'te 1'i bu sebepten kaynaklanıyor.

Dünyadaki en yaygın ölümlerin ikinci sırasında ise kanser geliyor. Kanser nedeni ile ölümler %16,3 ile toplamın 6'da 1'ini oluşturuyor.

Kalp ve damar hastalıkları günümüzde en büyük ölüm nedeni olarak görülüyor. Yüzde 32,3 ile toplam ölümlerin üçte biri kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor.

Diyabet, solunum yolları hastalıkları ve demans yani bunama gibi diğer bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölüm nedenleri de dünyadaki en yaygın ölüm nedenleri arasında yerini alıyor. Koronavirüsün yayılmasından önceki dönemde, bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölümlerde küresel düşüş gözlenmişti. Şimdi ise zatürre ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları en ölümcül bulaşıcı hastalık grubunu oluşturuyor ve dünyada yaygın bir ölüm nedeni olarak görülüyor.

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Yılda 9 Milyondan Fazla Ölüme Neden Oluyor! İşte Dünyadaki En Yaygın Ölüm Sebepleri
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