Yıldırım Bayezid’in türbesindeki örtü yenilendi

Daha sonra protokol üyelerince puşide örtüsü dualar eşliğinde sandukaya serildi.

Yıldırım Bayezid'in oğlu Emir Süleyman tarafından 1406 yılında yaptırılan türbede, Yıldırım Bayezid, Musa Çelebi, İsa Çelebi ve iki kadına ait olmak üzere toplam beş adet sanduka yer alıyor.