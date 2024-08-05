Yıldırım’da kaçak yapıya geçit yok

Bursa Yıldırım Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirirken, diğer yandan da kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. Kent içinin yanı sıra koruma alanları ve tarım arazileri üzerine de imara aykırı şekilde inşaat yapanlara göz açtırmayan Yıldırım Belediyesi, 2019 yılından bu yana 934, 2024 Nisan ayından bu yana 42 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenen yapılar, verilen hukukî sürelerin ardından yıkılıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini ifade ederek hazine ve tarım arazilerini korumaya, kaçak yapılarla mücadele etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.