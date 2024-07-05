Yıldırımoğlu, Yargıtay savcılığına atandı

Malatya'da uzun dönem hakimlik ve Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunan Müzeyyen Yıldırımoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandığı öğrenildi.



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan ve ardından Yargıtay savcılığına görevlendirilen Müzeyyen Yıldırımoğlu, Malatya'da yargılanma süreçinde suçulular verdiği en üst cezalar ile kamuoyu tarafından takdirle karşılanıyordu. Yıldırımoğlu'nun Malatya'dan ayrılması kamuoyunda üzüntü yarattığı öğrenildi.