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Giriş Tarihi: 5.7.2024 16:09 Son Güncelleme: 5.7.2024 16:53

Yıldırımoğlu, Yargıtay savcılığına atandı

Malatya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı olan Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Müzeyyen Yıldırımoğlu, Yargıtay savcılığına atandığı öğrenildi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Yıldırımoğlu, Yargıtay savcılığına atandı

Malatya'da uzun dönem hakimlik ve Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunan Müzeyyen Yıldırımoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandığı öğrenildi.


Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan ve ardından Yargıtay savcılığına görevlendirilen Müzeyyen Yıldırımoğlu, Malatya'da yargılanma süreçinde suçulular verdiği en üst cezalar ile kamuoyu tarafından takdirle karşılanıyordu. Yıldırımoğlu'nun Malatya'dan ayrılması kamuoyunda üzüntü yarattığı öğrenildi.

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Yıldırımoğlu, Yargıtay savcılığına atandı
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