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Giriş Tarihi: 24.1.2022 21:51 Son Güncelleme: 24.1.2022 22:02

Yıldız: Hizmetlerimizi engelleyeceğinizi mi zannediyorsunuz?

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Yıldız: Hizmetlerimizi engelleyeceğinizi mi zannediyorsunuz?

Gençlere kütüphane olarak hizmet vermek için restore edilen tarihi binanın önündeki afişlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından gece saatlerinde jiletle kesilerek indirilmesine tepki gösteren Başkan Yıldız, “Hizmetlerimizi engelleyeceğinizi mi zannediyorsunuz?” dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan Tarihi Esgher Sinagogu'nda başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kısa süre içerisinde açılması planlanan tarihi yapı, Beyoğlu Belediyesi Hasköy Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gençlerin kütüphane olarak kullanması için restore edilen tarihi binanın önünde yer alan reklam afişlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından gece saatlerinde jiletle kesilerek indirildiğini açıkladı. Olay anına ait görüntülere de yer veren Yıldız, "Hizmetlerimizi engelleyeceğinizi mi zannediyorsunuz?" dedi.

'HER GÜN ENGELLENDİĞİNİZ YALANINI SÖYLERKEN GERÇEK İŞTE BU'

Olayla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Başkan Yıldız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta yaptığı 'Engelleniyoruz' algısına gönderme yaparak, "Her gün engellendiğiniz yalanını söylerken gerçek işte bu Sayın İmamoğlu. Tarihi bir eseri restore edip gençlerimize kütüphane hazırlıyoruz. Bu hizmetin yayınlanmasından rahatsız olup jiletle operasyona geliyorsunuz! Hizmetlerimizi engelleyeceğinizi mi zannediyorsunuz? İstanbul'a ve Beyoğlu'na hizmeti de jilet gibi kesen sizsiniz Beyoğlu'nda gördüğümüz tek bir hizmetiniz yok! Gece yarısında ortaya çıkan ve defalarca hizmet stantlarımızı yıkan, ağaçlarımızı kaldıran zabıtalarınız hariç. Takdir aziz milletimizindir" ifadelerini kullandı.

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Yıldız: Hizmetlerimizi engelleyeceğinizi mi zannediyorsunuz?
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