Yıldız Holding’in “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi Trabzon’da ziyarete açıldı

Yıldız Holding, sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle İslam Eserleri Koleksiyonu'ndaki nadide hüsn-i hat eserlerini Türkiye'nin farklı illerinde sergilemeye devam ediyor. Daha önce "Konuşan Yazılar" adıyla Bursa, Ankara, Konya ve Edirne'de yoğun ilgi gören sergiler düzenleyen Yıldız Holding, bu kez geleneksel İslam sanatının en güzel örneklerinin bir araya getirildiği "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisini, Bursa, Kayseri, Şanlıurfa ve Ankara'nın ardından Trabzon'da sanatseverlerle buluşturdu.

Her biri birbirinden kıymetli hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin yer aldığı sergi, 1 Ekim'de Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. Açılış töreni, Trabzon Vali Yardımcısı Ercan Öter ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu'nun yanı sıra Yıldız Holding'i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın ve geniş protokol katılımıyla gerçekleşti.