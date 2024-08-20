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Giriş Tarihi: 20.8.2024 17:07

Yıldız Sarayı'ndan yeni rekor! 26 günde 200 bine yakın misafir ağırladı

Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve ardından Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilmiş olan Yıldız Sarayı, yeni bir rekora imza atarak 26 günde 197 bin kişiyi ağırladı.

AA
Yıldız Sarayı’ndan yeni rekor! 26 günde 200 bine yakın misafir ağırladı

Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sarayın kapıları 6 yıllık restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz'da halka açıldı.

Restorasyon kapsamında "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı halkla buluştu.

Yıldız Sarayı, önceki pazar günü 9 bin 584 kişiyi konuk ederken, günlük ortalama 7 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi.

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından müze-saray olarak kapılarını açan yapıdaki Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Limonluk Kasr-ı Hümayunu, Sultan II. Abdülhamid'in şahsi kütüphanesi ve Has Bahçe tarihinde ilk kez görüldü.

Biyoçeşitliliği, su yolu ve peyzaj tasarımıyla dikkati çeken "Hamid Bahçesi" ile Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı "Mabeyn Köşkü" de saray ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çeken bölümler arasında yer alıyor.

Saray, 1 Eylül'e kadar, pazartesi hariç her gün 9.00-17.30'da ücretsiz gezilebilecek.

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Yıldız Sarayı'ndan yeni rekor! 26 günde 200 bine yakın misafir ağırladı
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