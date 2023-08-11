Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki mobbing iddiasına 10 bin lira tazminat kararı

İstanbul 2. İdare Mahkemesine geçen sene dilekçe sunan avukat Sevdenur Doğan Uyur, Prof. Dr. Doğan'ın 2016 yılından itibaren sürekli mobbinge maruz kalıp hakkındaki haksız ve mesnetsiz soruşturmalarla mücadele ettiğini belirtti.

Bu süreçte yıpranan Prof. Dr. Doğan'a disiplin soruşturmaları bahanesiyle 5 yıl kadro verilmediği aktarılan dilekçede, üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin'in, Prof. Dr. Süleyman Doğan'a husumet beslediği iddia edildi.

Dilekçede, bu husumetin başlangıcının üniversitedeki rektörlük seçimlerine dayandığı, seçimlerde Şahin'in karşısındaki adayı destekleyen Prof. Dr. Doğan'ın, rektör olarak göreve getirilen Şahin tarafından mobbinge maruz bırakıldığı öne sürüldü.

Doğan'ın yaşadığı soruşturma süreçlerine yer verilen dava dilekçesinde, mobbinge yönelik olarak verilen tüm disiplin cezalarının mahkeme kararlarıyla iptal edildiği anlatıldı.

Dilekçede, davalı idare YTÜ'nün Doğan'a 20 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle ödemesine karar verilmesi istendi.

TAZMİNAT KARARI VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne ve davalı Doğan'a 10 bin liralık manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Kararda, ayrıca kararın kesin olduğu ve kanun yolunun kapalı olduğu belirtildi.

Davacı Doğan hakkında açılan idari soruşturmalara vurgu yapan mahkeme kararında, davacının görev yaptığı üniversite bünyesindeki idareciler tarafından baskıya uğradığı, zincirleme ve sistematik bir şekilde idari soruşturmalara maruz bırakıldığı, hakkında tesis edilen disiplin cezalarının tamamının yargı mercilerince iptal edildiği göz önüne alındığında, manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği sonucuna varıldığı kaydedildi.

"20 SORUŞTURMA AÇILDI"

Dava sürecine ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Süleyman Doğan, Prof. Dr. Şahin'in rektörlük döneminde kendisi hakkında 20 soruşturma açtığını, 5 ceza verdiğini, bunun yanı sıra kendisiyle ilgili Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) da 2 ihraç yazısı yazıldığını söyledi.

Çeşitli nedenlerle, 2016 yılındaki rektörlük seçimlerinde Prof. Dr. Şahin'in seçilmesine karşı çıktığını aktaran Doğan, Şahin'in seçilmesinin ardından kendisine mobbing uygulandığını öne sürdü.

Doğan, YÖK'ün hakkındaki kararları onaylamadığını, verilen cezaların ise mahkemelerce kaldırıldığını ifade etti.

Tazminat davası sürecini anlatan Doğan, "Mahkeme, bir rektörün sistematik bir mobbing uyguladığını, görevi kötüye kullandığını, hatta zulüm yaptığını sübut görerek, 10 bin manevi tazminata mahkum etti. İstinaf yolu kapalı olmak kaydıyla. Bu kişi şuan özel bir üniversitenin rektörü." dedi.

Prof. Dr. Doğan, 5 yılın sonunda profesörlük kadrosunu aldığını, manevi tazminat davasını kazandığı için maddi tazminat davası da açacağını ifade ederek, kazandığı tazminatı öğrencilerine burs olarak bağışlayacağını sözlerine ekledi.