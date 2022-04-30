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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Yıldız Tilbe kaza yaptı! Yaralının başından bir an olsun ayrılmadı

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Yıldız Tilbe kaza yaptı! Yaralının başından bir an olsun ayrılmadı
Şarkıcı Yıldız Tilbe, İstanbul Maltepe'de kazaya karıştı. Tilbe'nin çarpıştığı motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza dün öğle saatlerinde İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldız Tilbe, otomobiliyle Büyüktur Yolu sokaktan Bağdat Caddesi'ne girdiği sırada, Kadıköy istikametine ilerleyen motosikletliyle çarpıştı. Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tilbe, motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmadı. Ünlü şarkıcı daha sonra, polis merkezine gidip ifade verdi.

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Yıldız Tilbe kaza yaptı! Yaralının başından bir an olsun ayrılmadı
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