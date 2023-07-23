Haberler Yaşam Haberleri Yıldız ve Genç At Terbiyesi Avrupa Şampiyonası'nda Lal Mira Gürgen Avrupa 3. sü oldu!
Giriş Tarihi: 23.7.2023 14:31

Yıldız ve Genç At Terbiyesi Avrupa Şampiyonası'nda Lal Mira Gürgen Avrupa 3. sü oldu!

20 – 23 Temmuz 2023 tarihlerinde Kronberg, Almanya’da düzenlenen Yıldız ve Genç Sporcular At Terbiyesi Avrupa Şampiyona’sına katılan sporcu Lal Mira Gürgen Lowland isimli atı ile Avrupa 3‘sü olarak Bronz Madalya aldı.

Yıldız ve Genç At Terbiyesi Avrupa Şampiyonası’nda Lal Mira Gürgen Avrupa 3. sü oldu!

Avrupa Şampiyonası koşma hakkı elde eden 49 sporcu arasında 3 gün boyunca mücadele eden Lal Mira Gürgen, 20 ülke arasında 23 Temmuz 2023 Pazar günü Final yarışmasında %79,364 puan alarak 3.cü olarak Türk Bayrağını göndere taşıdı. Türk Binicilik tarihinde ilk defa Yıldız kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda Madalya alan sporcu Lal Mira Gürgen ve atı Lowland'ı tebrik eder başarılanının daim olmasını dileriz.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlık sürecini UZN Stables'da sürdüren Lal Mira Gürgen'in antrenörü Lina Uzunhasan '1.5 senedir Lal Mira ve atı Lowland ile uluslararası yarışmalara katıldık ve sayısız derece elde ettik. Tüm hazırlık süreçlerimiz Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız derece ile taçlandı.' Diyerek Lal Mira'yı tebrik etti.

Türkiye'deki Antrenörü Ela Açar 'Lal Mira çok istikrarlı, çalışkan ve disiplinli bir sporcu. Binicilik hayatına Pony üzerinde başladı, 2022 yılında At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda 3. Oldu ve tüm emeklerinin karşılığını bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda aldı. Kendisini, atını ve emekleri sonsuz ailesini kutlarım'.

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Yıldız ve Genç At Terbiyesi Avrupa Şampiyonası'nda Lal Mira Gürgen Avrupa 3. sü oldu!
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