Yıldıztozu’ndan çocukların kalbine uzanan yolculuk

Kurucusu Sezen Yamaç Kartal'ın hayalinden doğan Yıldıztozu Anaokulu, Neil Gaiman'ın "Yıldıztozu" eserinden ilham alarak şekillenen ismiyle, çocukların hayal gücüne ve iç dünyasına dokunmayı amaçlıyor. Kartal'ın amacı yalnızca bir eğitim kurumu kurmak değil; çocukların ilk yedi yılına güvenli, sevgi dolu ve travmasız bir ortamda eşlik edebilmek.

Yıldıztozu Anaokulu'nun eğitim anlayışı, Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, High Scope ve Oyun Temelli Eğitim gibi çağdaş yaklaşımları harmanlayarak uyguluyor. Ancak okulun önceliği, bu yöntemlerin ötesinde, her çocuğun kendi potansiyelini ve bireysel farklılıklarını merkeze alan bir yaklaşım. "Çocuklar nasıl öğrenmek ister?" sorusunun izini süren okul, her öğrencinin öğrenme yolculuğunu kendine özgü bir yolculuk olarak görüyor.

Göktürk'ün merkezinde, geniş ve ferah sınıfları olan müstakil binasında hizmet veren okul; hem fiziksel ortamıyla hem de pedagojik yaklaşımıyla "yuva sıcaklığında bir okul" olmayı hedefliyor. Kurum yetkilileri, okul öncesi dönemde bu sıcaklığı yaşayan çocukların, ileriki yaşlarında daha özgüvenli, başarılı ve sağlıklı bireyler olabileceğine inanıyor.

"Her çocuk dünyaya ellerinde yıldız tozlarıyla gelir" anlayışını benimseyen okul, çocukların bu parıltısını söndürmeden büyümelerine eşlik etmeyi temel amaç olarak benimsiyor. Bu doğrultuda sistem değil, çocuk önceliklendirilerek hareket ediliyor.

Yıldıztozu Anaokulu, kısa sürede yalnızca Göktürk bölgesinde değil, İstanbul genelinde de örnek gösterilen okul öncesi kurumlar arasında yerini aldı. Her sabah yeniden kurulan bir hayal olarak tanımlanan okul, bugün birçok çocuğun hayatına sevgiyle dokunmaya devam ediyor.

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