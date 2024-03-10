Yılın annelerine ödülleri verildi

AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Av. İlknur Kovaç Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bayrampaşa'da düzenlenen organizasyonda kadınlarla bir araya geldi. Bayraktar, yılın annelerine ödüllerini takdim etti. Yılın İş Kadını ödülüne Zeliha Kurşun, Yılın Büyük Annesi ödülüne Remziye Kızıltop, Yılın Yüce Annesi ödülüne Zeynep Akşahin, Yılın Kahraman Annesi ödülüne de Bayrampaşalı şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın layık görüldü. Bayraktar, "Kadınların geleceğini oluşturmak için yola çıkıyoruz" diye konuştu.