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Giriş Tarihi: 2.1.2024

Yılın ilk bebekleri

Yılın ilk bebekleri
Konya'da yeni yılın ilk bebeği Uyanık ailesinin kızları Amine oldu. 00.01'de dünyaya gözlerini açan küçük Amine'nin annesi Kezban Uyanık, "Çok mutlu olduk. Vatana, millete hayırlı bir evlat olmasını diliyoruz" dedi. Adana'da 2024 yılının ilk bebeği Ayşe-Emrah Çelik çiftinin kızları Masal oldu. Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği ise "Kuzey" oldu. Bingöl'de 2024'ün ilk bebeğine ise Hatice ismi verildi. Vali Ahmet Hamdi Usta aileyi ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti. Kayseri'de 2024'ün ilk bebeğine Ceylin ismi verildi.

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Yılın ilk bebekleri
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