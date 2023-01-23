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Giriş Tarihi: 23.1.2023 10:38 Son Güncelleme: 23.1.2023 10:57

Yılın ilk sergisini Bakan Amcaoğlu açtı

Sanatçı Ferdiye Yurdakul’un “mandala” eserlerini bir araya getiren “Circle of Life, Yaşam Döngüsü” sergisi KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Girne Üniversitesi Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu’nda açıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 2023’te düzenlediği ilk sergi olan “Circle of Life” Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sergiye çok sayıda davetli katıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yılın ilk sergisini Bakan Amcaoğlu açtı

Serginin açılışını gerçekleştiren Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, "Sergide yer alan mandala eserlerle, hayatı pozitif yorumlayabilmenin gücüne bir kez daha tanık olduk. Özellikle Ferdiye Hanımla aynı köyden gelen birisi olarak, içimizden böyle cevherlerin çıkması beni çok mutlu etti. Her zeminde vurguladığım gibi sanata ve sanatçıya çok daha fazla değer vermemiz gerekiyor. Çünkü evrensel değerlere ulaşabilme, ancak sanata ve sanatçıya verebildiğimiz değer oranında mümkün olmaktadır" dedi.

Daha sonra söz alan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, "Her eser, bir çizgiyle başlar. Çok basitmiş gibi görünür bazen. Ancak sahip olduğu kurgusuyla verdiği mesajıyla bir tutarlılık oluşturur" derken, sanatçı Ferdiye Yurdakul ise, "Mandala, özünde bir yaşam çemberidir. Bu yüzden serginin ismini 'Yaşam Çemberi' koydum. Hepimiz birer mandalayız, çünkü yaşıyoruz" diye konuştu.

Sergi 10'Şubat'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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Yılın ilk sergisini Bakan Amcaoğlu açtı
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