Yılın işçisinden dehşet veren son

Kocaeli’nde, 6 yıl önce bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim ettiği için ‘yılın işçisi’ seçilen Celal Serçe’nin sonu acı oldu. Serçe, ilişki yaşadığı görme engelli Nebahat Er’i öldürdükten sonra intihar etti
Kocaeli'nin Körfez İlçesi Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası Celal Serçe, 6 yıl önce sokakta temizlik yaparken, içinde 20 bin lira olan çanta buldu. İçindeki kimlikten çantayı sahibine ulaştıran Serçe, büyük takdir topladı. Paranın ise emanet olduğu ve yanlışlıkla çöpe karıştığı ortaya çıktı. O dönemde Belediye Başkanı İsmail Baran tarafından yılın işçisi ilan edilen Serçe, ikramiye ve altınla ödüllendirildi. Celal Serçe'de, belediyedeki işine devam etti. Önceki gün öğle saatlerinde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki hafriyat döküm sahasından geçen vatandaşlar, terk edilmiş bir araç ve yanında kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polisi aradı. Hemen olay yerine gelen polisler, ölen kişinin Celal Serçe (47) olduğunu ve tabancayla intihar ettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
PARMAK İZİ ELE VERDİ
Olayın ardından, görme engelli olan ve bir yıl önce eşinden ayrılan Nebahat Er'den (35) haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Er'in Esentepe Mahallesi'ndeki evine giden polisler boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Evde yapılan incelemede, Celal Serçe'nin cep telefonu ve parmak izleri bulundu. Soruşturmayı derinleştiren polis, evli olan Celal Serçe'nin, Nebahat Er ile ilişkisinin olduğunu ve aralarında çıkan tartışmada genç kadını öldürüp intihar ettiğini belirledi.