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Giriş Tarihi: 17.9.2022

‘Yılın sürücüsü’ seçilmişti... İlk kazasında öldü

Yıllarca uzun yol otobüs şoförlüğü yapan Nurettin Kilit, trafik kurallarına harfiyen uyduğu ve şimdiye kadar hiç kaza yapmadığı için “Yılın şoförü” seçilmişti

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
‘Yılın sürücüsü’ seçilmişti... İlk kazasında öldü
Batman'da, şimdiye kadar hiç kaza yapmayan ve 6 yıl önce "Yılın sürücüsü" seçilen uzun yol şoförü Nurettin Kilit (63), dün ilk kazasını yaptı. Nurettin Kilit'in (63) kullandığı otomobil, Siirt çevreyolunda, Ahmet C.H.'nin (27) kullandığı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polisler ve sağlık ekipleri, evli ve 6 çocuk babası Nurettin Kilit'in, araçta sıkışarak feci şekilde can verdiğini belirledi. İtfaiyecilerin yardımıyla çıkarılabilen Kilit, otopsinin ardından, Beşiri ilçesine bağlı Dağyolu Köyü'nde toprağa verildi.

UZUN YOL ŞOFÖRÜYDÜ
Yıllarca, uzun yol otobüs şoförlüğü yapan Nurettin Kilit'in, trafik kurallarına harfiyen uyduğu ve şimdiye kadar hiç kaza yapmadığı ortaya çıktı. Bu özelliği nedeniyle de Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında "Yılın sürücüsü" seçildiği belirlendi. Yakınları, Nurettin Kilit'in ilk yaptığı kazada hayatını kaybettiğini söyledi.

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‘Yılın sürücüsü’ seçilmişti... İlk kazasında öldü
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