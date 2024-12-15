Yıllar sonra gelen adalet

Konya'da 4 yıl önce hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek'i (44) belediye otobüsünde defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Muhammet Arslan Karaman (25) hakkında Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından verilen 6 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından hukuka aykırı bulunarak bozuldu. Tutuksuz yargılanan Karaman, yeniden yapılan yargılamada bu kez 14 yıl 7 ay hapse çarptırılıp tutuklandı. Sanık Muhammet Arslan Karaman Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde yeniden hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, Karaman'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıp tutuklanmasına hükmetti.