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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Yılmadı,yıkılmadı ayakta kaldı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Yılmadı,yıkılmadı ayakta kaldı

E.D., 12 yaşındayken cinsel istismara uğrayarak hamile bırakıldı. Zanlı 20 yıl hapis cezası aldı. Bebeği ve annesiyle yaşam mücadelesi veren E.D. şu an üniversitede mimarlık okuyor

Sezen Aksu'nun çocuk yaşta koyun karşılığında evlendirilen 'Ünzile'nin dramını anlatan şarkısı, İstanbul Beykoz'da yaşayan E.D için kendi hayatının gerçeği. E.D. 12 yaşında annesinin sevgilisi Güven O. tarafından ormanda hamile bırakıldı. Oyun çağındaki küçük kız, oyuncak bebeğini değil gerçeğini kucağına aldı. Evli ve 2 çocuk babası Güven Y.(34), hamileliğin 8. ayında tutuklandı. E.D. devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi. 'Çocuk benim değil' diyen Güven Y.'nin baba olduğu DNA eşlemesiyle kanıtlandı. Kızın yaşının büyük olduğunu sandığını söyleyerek pişkin bir savunma yapan Güven Y. aldığı 17 yıl 6 ay hapis cezasına da itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi sanığın 'çok' diye itiraz ettiği cezayı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapsi 5 yıla yükselterek "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan verilen 15 yıl hapisle birlikte toplam 20 yıla hükmetti. Yargıtay da kararı onayınca karanlık dava defteri kapandı, tertemiz bir sayfa açıldı. Yaralı küçük bir kız çocuğu olarak düştüğü yerden güçlü bir kadına dönüşerek ayağa kalkan E.D., üniversiteyi kazandı. O artık bir mimar adayı. Annesi ve 5 yaşındaki kızıyla birlikte yaşıyor. Kızına ve torununa en güzel şekilde bakan anne E.Y. ise güçlü kadınların hayatta her daim kazanacağına dair umut yeşerten hislerini SABAH'a anlattı: Ağla, bağır ama susma ve o odadan çık dedim ona. Çıktı, üniversiteyi kazandı. Biz çok güçlüyüz. Bu hayatta hiçbir kadın yalnız değildir.

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Yılmadı,yıkılmadı ayakta kaldı
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