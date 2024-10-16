Yılmaz bebek metrobüste doğdu

Esenyurt'ta sancıları arttığı için hastaneye giden 35 haftalık hamile kadın metrobüste doğum yaptı. Metrobüste doğan bebeğe 'Yılmaz' ismi verildi. Esenyurt'ta oturan hamile Hanife Mete, sabah saatlerinde doğum sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile hastaneye gitmek için evden çıktı. Taksi bulamayan çift, hastaneye ulaşımın daha hızlı olacağını düşünerek saat 08.30'da metrobüse bindi.Metrobüste Hanife Mete'nin doğum sancılarının artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkisinde metrobüs aracı park alanına geçirilerek yolcular başka bir araca alındı. Genç kadın, eşi Cemal Mete'nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirdi, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de aileye destek verdi. Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5. çocuklarına "Yılmaz" adını koydu.