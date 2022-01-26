Yılmaz Erbek Apartmanı ek bilirkişi raporu açıklandı; Kolon kesme yok, beton kalitesi çok düşük



'KOLON KESİLSE OTURMAYA DEVAM ETMEZDİM'

Duruşmada tanıklar da dinlendi. Apartman sakinlerinden Aysel Çetinkaya, kolon kesilmesi gibi bir şey duymadığını ve görmediğini söyledi. Çetinkaya, "Dairemi kooperatiften almıştım. Yaklaşık 5 yıl oturma ruhsatımız yoktu. Müteahhit Mustafa Yılmaz, 15 gün diye diye bizi 5 yıl oyaladı. Sonra tüm sakinler vekaletlerini bana verdi. 45 daire ve 2 dükkanın vekaletini alıp, oturma ruhsatı için belediyeye başvurdum. Anlaştığımız yapı denetim firması çizimleri yaptı. Belediyeden gelip, kontrol ettikten sonra onayladılar. Kolon kesildiğine dair bir şey duymuş olsam zaten orada oturmazdım" dedi.