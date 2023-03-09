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Giriş Tarihi: 9.3.2023 14:16 Son Güncelleme: 9.3.2023 14:20

Yılmaz Özdil'den flaş karar: Önce Sözcü TV şimdi de gazete Sözcü

Yılmaz Özdil, ayrılığı duyurduğu Twitter paylaşımında “Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak” ifadelerini kullandı

Yılmaz Özdil’den flaş karar: Önce Sözcü TV şimdi de gazete Sözcü

Gazeteci Yılmaz Özdil, 2014 yılından bu yana köşe yazarlığı yaptığı Sözcü gazetesinden ayrıldı.

Özdil, ayrılığı duyurduğu Twitter paylaşımında "Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ TV'DEN DE İSTİFA ETMİŞTİ...

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Sözcü TV'nin genel müdürlüğünü üstlenen Özdil, bu görevi de televizyonun yayın hayatına başlamasından bir hafta sonra bırakmıştı. Özdil, bu ayrılıkla ilgili "Çok muhabbet tez ayrılık" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Bu yazı aynı zamanda Özdil'in Sözcü gazetesindeki son yazısı oldu.

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Yılmaz Özdil'den flaş karar: Önce Sözcü TV şimdi de gazete Sözcü
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