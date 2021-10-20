Yılmaz: “SİHA’lardan CHP neden rahatsız?”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz yapmış olduğu açıklamada, Türkiye'nin geliştirdiği Milli ve Yerli silahlı insansız hava araçları SİHA'ların Avrupa, ABD ve İsrail başta olmak üzere, Türkiye'nin egemenliğine ve büyümesine karşı ülkeleri rahatsız etmesini normal karşıladıklarını ancak CHP'nin bundan neden rahatsız olduğuna anlam veremediklerini belirtti.

HABERLERDEN BAHSETTİ

SİHA'ların etkisinden bahseden haberleri hatırlatan Yılmaz, "SİHA'lar Irak'ta Ağustos 2018'de terör örgütü PKK'nın elebaşlarından sözde KCK yürütme konseyi üyesi İsmail Özden'i etkisiz hale getirdi. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in ve Rus paralı askerlerin saldırısını engelledi. İdlib'de Beşşar Esad rejimini hezimete uğrattı. Karabağ'daki sorunda Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan'a karşı zafer elde etmesini sağladı" dedi.

DIŞ BASINDA RAHATSIZLIK

Yılmaz, SİHA'lara karşı Avrupa, ABD ve İsrail'in rahatsızlığını yansıtan Alman ve Fransız gazetelerindeki şu ifadelere de dikkat çekti: "Bu SİHA'lar dünyadaki savaşlarda hayal edilen silahtır. Savaş uçaklarından 20 kat daha ucuz ve hiçbir pilotun hayatını tehlikeye atmıyor. Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da Türk etkisinin bir vektörü haline geldiler. Erdoğan'ın ABD, Çin ve Rusya gibi kendisinden daha güçlü ülkelerle çatışmaya girmeden akıllıca geliştirdiği etkidir. Ancak Fransa gibi daha az güçlü ülkelere meydan okumaktan çekinmiyor. Fransa'ya karşı Haziran 2020'de Libya açıklarında bilek güreşini kazandı."

AYNI İHANETİN İÇİNDELER

Avrupa'ya bu satırları yazdıran T3 Vakfı ve üreticisi Bayraktar Ailesine içeriden ilk saldırının milletin hayallerini her fırsatta baltalayan CHP'den geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "İstanbul'da yerel iktidarı ele geçirir geçirmez ilk işleri T3 Vakfı'na iftira atarak gençlerin teknoloji eğitimini engellemek oldu. Nuri Demirağ'ın uçakları ile milletimizin istikbal hayallerini tarihe gömenler, siyasi hırsları, yalan ve iftiraları ile bugün de aynı ihanetin içindeler." dedi.