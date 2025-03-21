Haberler Yaşam Haberleri Yine CHP’li Belediye yine otobüs faciası
Giriş Tarihi: 21.3.2025 14:34 Son Güncelleme: 21.3.2025 14:47

Yine CHP’li Belediye yine otobüs faciası

Bursa’da bakımsızlıktan freni patlayan Belediye otobüsü, önce park halindeki araçlara, daha sonra da elektrik direğine çarptı. Feci kazada 8 vatandaş yaralandı. Kamu hizmetlerini eksiksiz yürütmesi gereken CHP’li Başkan Mustafa Bozbey’in ise İstanbul Saraçhane’de olması tepki çekti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yine CHP’li Belediye yine otobüs faciası

Merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde seyir halinde olan 52 No'lu Belediye otobüsü, freninin patlaması nedeniyle faciaya neden oldu. Önce cadde üzerinde bulunan park halindeki araçlara çarpan otobüs, daha sonra ise içindeki yolcularla birlikte elektrik direğine çarparak durabildi. Otobüsün adeta hurdaya döndüğü kazada 8 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, insanların canını emanet ettikleri otobüslerin bakımlarının aksatılmaması gerektiğini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

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Yine CHP’li Belediye yine otobüs faciası
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