Yine CHP’li Belediye yine otobüs faciası

Merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde seyir halinde olan 52 No'lu Belediye otobüsü, freninin patlaması nedeniyle faciaya neden oldu. Önce cadde üzerinde bulunan park halindeki araçlara çarpan otobüs, daha sonra ise içindeki yolcularla birlikte elektrik direğine çarparak durabildi. Otobüsün adeta hurdaya döndüğü kazada 8 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, insanların canını emanet ettikleri otobüslerin bakımlarının aksatılmaması gerektiğini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.