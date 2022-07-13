Yine ciğerlerimiz yanıyor

Muğla'nın Datça ilçesi ile İzmir'in Çeşme ilçesinde dün orman yangınları çıktı. Her iki yangın için de havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı. Datça'nın Mesudiye Mahallesi Hava Radar mevkiinde dün saat 12.21'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına 10 uçak, 20 helikopterle havadan, 151 arazöz, 26 iş makinesi ve 1138 personelle karadan müdahale edildi. Emniyet ve Jandarma TOMA'ları da yangınıyla mücadelede en ön safta yer aldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan personel ve söndürme araçları çalışmalara destek verdi. Yangın nedeniyle Marmaris- Datça karayolu trafiğe kapatıldı. Akşam saatlerinde hızı 50 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgâr nedeniyle alevler Döşemealtı mevkiine ve Hayıtbükü Koyu'na ulaştı. Döşemealtı mevkiinde inşaat halindeki bir bina ile Hayıtbükü Koyu yakınlarındaki 4 ev yangında kısmen zarar gördü. Bu evlerde kalan toplam 15 kişi alevler ulaşmadan kısa bir süre önce tahliye edildi.Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yaptığı açıklamada, "Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor" dedi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yangın dolayısıyla Mesudiye Mahallesi'nin üst kısmındaki alanda bulunan 20 evin tahliye edildiğini söyledi. Evlerden ikisinin zarar gördüğünü belirten Çoban, 1'i orman işçisi 5 kişinin yaralandığını ifade etti. Bu arada orman ekiplerine destek için giden bir itfaiye aracı devrildi. Kazada maddi hasar meydana geldi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bölgeye gelip yangınla mücadeleyi havadan inceledi. Kirişci, "Ekiplerimizin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Son ateş sönene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. Yangından en fazla etkilenen Hayitbükü koyuna giderek buradaki işletme sahipleri ile de görüşen Bakan Kirişci, "Gece kullanılabilen helikopterler ilk kez burada denenecek" dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Datça'daki yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık" ifadelerini kullandı.İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale sürüyor. Eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda Orman Genel Müdürlüğü'ne ve şahsa ait yaklaşık 2 hektar makilik alanda dün saat 13.30 sıralarında çıkan yangına 4 uçak, 6 helikopter, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 40 arazöz, 9 dozer, 11 yer ekibi müdahale etti. Ekipler, rüzgar türbinlerinin olduğu alanda da etkili olan yangının ormana sıçramaması için çalışma sürdürürken Ovacık Mahallesi'nde bulunan Sertur ve Özpamir siteleri boşaltıldı. İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, bir sivil toplum kuruluşuna ait hayvan barınağının inşaatında çıkan yangına işçilerin kullandığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların neden olduğu belirtildi. Açıklamada, "Olayla ilgili 7 inşaat işçisi yakalanmış ve haklarında tahkikat başlatılmıştır" denildi.