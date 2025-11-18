Yine estetik yine ölüm

Almanya'nın Siegen şehrinden 4 Kasım'da Antalya'ya gelen Julia Ramona Jesch, karın, kalça ve kol yağlarını aldırmak için 5 Kasım'da özel bir hastaneye yatırıldı. Jesch, operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Talihsiz kadın 10 günlük kritik sürecin sonunda 15 Kasım'da yaşamını yitirdi. Acı haberi alan ablası Karolina Joanna Jesch Urbanık ve anne Lydıa Anna Jesch ve diğer aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Julia Ramona Jesch'ın 2017'de karaciğer nakli geçirdiği, bu nedenle Almanya'daki doktorların estetik operasyon için kendisine onay vermediği ortaya çıktı. Otopsinin ardından cesedi alan acılı aile, kadının nakil geçmişinin bilindiği halde operasyonun yapılmasına tepki göstererek, hem kurumdan hem de ameliyatı gerçekleştiren hekimden şikâyetçi olduklarını belirtti. Abla Karolina Joanna Urbanik Jesch, acı içinde olduklarını ifade ederek, "Doktorlar, daha önce karaciğer nakli geçirdiğini biliyordu. Almanya'daki doktorlar bu işlem için kendisine onay vermedi. Burada ise onu ameliyat etmeyi kabul eden birini buldu. 12 yaşında bir kızı var. Acımız sonsuz. Ameliyatın risksiz olduğunu söylediler" dedi. Aile avukatı ise, "Sorumlulardan, bu işe aracılık edenlerden, ameliyatı yapan doktordan ve hastaneden şikâyetçi olduk. Otopsi talep edildi" dedi. Julia Ramona Jesch'ın cenazesi ise defnedilmek üzere Almanya'nın Köln şehrine gönderildi.