İstanbul Polisi, hırsızlık ve yankesicilik başta olmak üzere farkı ilçelerde işlediği farklı suçlardan ötürü geçmişte 740 defa yakalanan, yaşı 18'den küçük olduğu için ve cezai ehliyeti bulunmadığı için bir türlü tutuklanamayan B.G.'yi yine gözaltına aldı.

Yine gözaltına alındı! 741. yakalanmasında tutuklandı | Video

İddialara göre B.G. son olarak gerçekleştirdiği iki olayda iki kişinin çantasından beş bin 900 dolar ve 87 bin lira çaldı. Yapılan detaylı inceleme ve tespitlerde şüphelinin yaşının kimliğine küçük yazıldığı ve gerçek yaşının cezai ehliyet kapsamına girdiği belirlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Yankesicilik" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen B.G. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.