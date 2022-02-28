Haberler Yaşam Haberleri Yine gözaltına alındı! 741. yakalanmasında tutuklandı
Giriş Tarihi: 28.2.2022 13:45 Son Güncelleme: 28.2.2022 14:01

Yine gözaltına alındı! 741. yakalanmasında tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yine gözaltına alındı! 741. yakalanmasında tutuklandı

Yaşı 18’den küçük olduğu için ve cezai ehliyeti bulunmadığı için bir türlü tutuklanamayan B.G., 741. defa gözaltına alındı. B.G.’nin yaşının kimliğine küçük yazıldığı ve gerçek yaşının cezai ehliyet kapsamına girdiği belirlendi. B.G., “Yankesicilik” suçundan tutuklandı.

İstanbul Polisi, hırsızlık ve yankesicilik başta olmak üzere farkı ilçelerde işlediği farklı suçlardan ötürü geçmişte 740 defa yakalanan, yaşı 18'den küçük olduğu için ve cezai ehliyeti bulunmadığı için bir türlü tutuklanamayan B.G.'yi yine gözaltına aldı.

Yine gözaltına alındı! 741. yakalanmasında tutuklandı | Video

İddialara göre B.G. son olarak gerçekleştirdiği iki olayda iki kişinin çantasından beş bin 900 dolar ve 87 bin lira çaldı. Yapılan detaylı inceleme ve tespitlerde şüphelinin yaşının kimliğine küçük yazıldığı ve gerçek yaşının cezai ehliyet kapsamına girdiği belirlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Yankesicilik" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen B.G. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında 'müzakere' zamanı! Dünyanın gözü Belarus'ta! Açıklamalar peş peşe geldi...
Rusya’ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky'den yeni açıklama! AB'ye ve Rus askerlerine çağrı...
Rus ordusunun hızı kesildi! Vatan savunması tankları durdurdu
SON DAKİKA! Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Vladimir Putin'e milyarder oligark şoku
Son dakika: AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell duyurdu! Ukrayna'ya savaş uçağı desteği
Altında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! 4 senaryoda kazanç tablosu
Son dakika: NATO Ukrayna'ya silah sağlamaya başladı
Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Yine gözaltına alındı! 741. yakalanmasında tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA