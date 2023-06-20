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Giriş Tarihi: 21.6.2023

Yine İETT otobüsü yandı yolcular canını zor kurtardı

Yine İETT otobüsü yandı yolcular canını zor kurtardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin çökerttiği toplu ulaşım sisteminde İETT otobüslerinde bakımsızlıktan yaşanan arıza ve yangınların ardı arkası kesilmiyor. Dün de Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında seyir halindeki 34 TN 2264 plakalı İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini farkeden şoför otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Tarabya Bayırı Caddesi sahil istikameti trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yanan otobüsü söndürmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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Yine İETT otobüsü yandı yolcular canını zor kurtardı
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